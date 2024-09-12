Польша аннулировала паспорт экс-судьи Томаша Шмидта

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Польский экс-судья Томаш Шмидт сообщил об аннулировании его паспорта гражданина Польши, сообщает БЕЛТА.

"Но зачем аннулировать этот паспорт? Это все происходит с молчания властей Евросоюза", - сказал Шмидт.

Польский экс-судья подчеркнул, что такие действия незаконны. "Вы прекрасно понимаете, это незаконно", - подчеркнул он.

По словам Томаша Шмидта, паспорт аннулирован, чтобы "не было возможности путешествовать".

"Надо понять, что происходит в Польше, Евросоюзе. Никакой демократии там нет", - отметил Томаш Шмидт.