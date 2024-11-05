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Польские силовики выбросили избитого иностранца на белорусскую территорию
Польские силовики избили иностранца и буквально выбросили его на белорусскую территорию.
В пятницу, 29 ноября, пограничный наряд в Свислочском районе вблизи рубежей нашел беженца - гражданина Египта. Мужчина был истощен и почти не разговаривал. Пострадавшего доставили в больницу с переломом руки.
Такие методы, а именно избиение и выталкивание в Беларусь, польские наемники практикуют уже три года. За это время от их действий погибло более 30 иностранцев.
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Польские силовики выбросили избитого иностранца на белорусскую территорию
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