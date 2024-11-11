Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м

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Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, работы по тушению продолжаются. Об этом сообщает областное правительство, пишет РИА Новости.

"Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС России сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Затем площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров.