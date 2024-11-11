Предложил 100 долларов. В Минске пьяный водитель пытался дать взятку инспекторам ГАИ

За дачу взятки в Минске задержан пьяный водитель. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники ГАИ Фрунзенского РУВД столицы остановили Ford, за рулем которого находился 60-летний минчанин с явными признаками опьянения.



В итоге медицинское освидетельствование показало почти 2 промилле алкоголя в крови.

За то, чтобы на него не оформляли протокол, мужчина предложил инспекторам 100 долларов. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности нарушитель не реагировал и оставил купюру в салоне служебного авто.