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Предложил 100 долларов. В Минске пьяный водитель пытался дать взятку инспекторам ГАИ
За дачу взятки в Минске задержан пьяный водитель. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники ГАИ Фрунзенского РУВД столицы остановили Ford, за рулем которого находился 60-летний минчанин с явными признаками опьянения.
В итоге медицинское освидетельствование показало почти 2 промилле алкоголя в крови.
За то, чтобы на него не оформляли протокол, мужчина предложил инспекторам 100 долларов. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности нарушитель не реагировал и оставил купюру в салоне служебного авто.
Водитель задержан, следователями возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.
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