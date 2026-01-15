3.71 BYN
Предприниматель взял на развитие бизнеса у знакомого 160 тыс. рублей, но вернуть забыл
Автор:Редакция news.by
Взял деньги в долг, но не вернул их. В Столине за мошенничество задержан 57-летний предприниматель. Фигурант взял на развитие бизнеса по деревопереработке у знакомого 160 тысяч рублей. Но как показала проверка оперативников, бизнес был запущен, а вот про долг предприниматель забыл.
Виталий Гурский, начальник отдела УБЭП УВД Брестской области:
"Обязательства по возврату денег не выполнил. Деньги мужчина тратил на личные нужды, погашение ранее полученных кредитов и займов. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы".