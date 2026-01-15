Предприниматель взял на развитие бизнеса у знакомого 160 тыс. рублей, но вернуть забыл

Взял деньги в долг, но не вернул их. В Столине за мошенничество задержан 57-летний предприниматель. Фигурант взял на развитие бизнеса по деревопереработке у знакомого 160 тысяч рублей. Но как показала проверка оперативников, бизнес был запущен, а вот про долг предприниматель забыл.