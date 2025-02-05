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Премьер Швеции назвал стрельбу у школы в Эребру самой страшной в истории страны
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу у школы в Эребру самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны, пишет РИА Новости.
"Сегодня мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции", - сказал Кристерссон на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства.
Соболезнования пострадавшим выразил также король Швеции Карл XVI Густав. Король поблагодарил полицию, спасательную службу и врачей за спасение жизней "в этот мрачный день".
Полиция Швеции сообщила во вторник, 4 февраля, что проводит операцию из-за стрельбы у школы в городе Эребру. По информации правоохранителей, около 10 человек погибли, число пострадавших уточняется. Как сообщал телеканал SVT, в школе Campus Risbergska, у которой произошла стрельба, ведется обучение взрослых. Полиция предполагает, что стрелявшим мог быть кто-то из погибших, он действовал в одиночку.