Проработал 1,5 недели. В Гродно задержали крупного поставщика психотропов

Почти полкило особо опасного вещества 4-СМС оперативники нашли в машине оптового продавца. Часть товара уже была расфасована по дозам. На съемной квартире задержанного оказался целый склад психотропа.

"Закладки оборудовал не только в Гродно, но и в других регионах страны. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы".