Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

Проработал 1,5 недели. В Гродно задержали крупного поставщика психотропов

Крупного поставщика психотропов в Гродненской области задержали сотрудники наркоконтроля.

Почти полкило особо опасного вещества 4-СМС оперативники нашли в машине оптового продавца. Часть товара уже была расфасована по дозам. На съемной квартире задержанного оказался целый склад психотропа.

Игорь Агейчик, замначальника УНиПТЛ УВД Гродненского облисполкома:

"Закладки оборудовал не только в Гродно, но и в других регионах страны. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы".

Известно, что 24-летний парень проработал на наркошоп полторы недели.

наркотикизадержаниенарушение законаУголовное дело