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Проработал 1,5 недели. В Гродно задержали крупного поставщика психотропов
Крупного поставщика психотропов в Гродненской области задержали сотрудники наркоконтроля.
Почти полкило особо опасного вещества 4-СМС оперативники нашли в машине оптового продавца. Часть товара уже была расфасована по дозам. На съемной квартире задержанного оказался целый склад психотропа.
Игорь Агейчик, замначальника УНиПТЛ УВД Гродненского облисполкома:
"Закладки оборудовал не только в Гродно, но и в других регионах страны. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы".
Известно, что 24-летний парень проработал на наркошоп полторы недели.