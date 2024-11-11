Пьяная бесправница пыталась скрыться от ГАИ, девочка попала под колеса "жигулей" - обзор ДТП

Копыльский р-н

Пьяная бесправница пыталась скрыться от ГАИ. Чтобы задержать водителя универсала "опель", инспекторам пришлось стрелять по колесам. Произошло это накануне вечером в Копыльском районе, подозрительного автомобилиста заметили случайные прохожие, о чем и сообщили в милицию.

Сигнал об остановке водитель проигнорировал, попытался скрыться. Погоня была недолгой - дерзким автомобилистом оказалась 31-летняя местная жительница, медосвидетельствование показало у нее почти 2 промилле алкоголя. Зачем женщина устроила погоню сказать сложно, вероятно, отсутствие прав или алкоголь. Водитель задержана, машина изъята.

Дзержинский р-н

В Дзержинском районе водитель большегруза МАН с прицепом, когда поворачивал направо, сбил пенсионера, пожилого мужчину увезли в больницу. Авария произошла на 28-м километре дороги "Заславль-Дзержинск-Озеро", около 8 утра, когда еще было темно.

Минский р-н

Дорожная милиция просит водителей быть внимательными, особенно возле пешеходных переходов, утром, когда еще темно и освещения уже нет. В Минском районе водитель "пежо" сбила женщину, когда та переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, после осмотра медики отпустили ее домой.

Мозырь

В Мозыре 11-летняя девочка попала под колеса "жигулей". Школьницу увезли с места ДТП в хирургию местной больницы. Почему пожилой водитель не заметил ребенка на дороге, выяснит уже ГАИ. Авария произошла утром накануне, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходу.

Калинковичи

В Калинковичах 20-летний водитель "рено" не заметил на дороге 62-летнюю женщину, которую также увезла машина медиков в больницу для обследования.

Речицкий р-н