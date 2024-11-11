3.37 RUB
3.46 USD
3.63 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пьяная бесправница пыталась скрыться от ГАИ, девочка попала под колеса "жигулей" - обзор ДТП
Копыльский р-н
Пьяная бесправница пыталась скрыться от ГАИ. Чтобы задержать водителя универсала "опель", инспекторам пришлось стрелять по колесам. Произошло это накануне вечером в Копыльском районе, подозрительного автомобилиста заметили случайные прохожие, о чем и сообщили в милицию.
Сигнал об остановке водитель проигнорировал, попытался скрыться. Погоня была недолгой - дерзким автомобилистом оказалась 31-летняя местная жительница, медосвидетельствование показало у нее почти 2 промилле алкоголя. Зачем женщина устроила погоню сказать сложно, вероятно, отсутствие прав или алкоголь. Водитель задержана, машина изъята.
Дзержинский р-н
В Дзержинском районе водитель большегруза МАН с прицепом, когда поворачивал направо, сбил пенсионера, пожилого мужчину увезли в больницу. Авария произошла на 28-м километре дороги "Заславль-Дзержинск-Озеро", около 8 утра, когда еще было темно.
Минский р-н
Дорожная милиция просит водителей быть внимательными, особенно возле пешеходных переходов, утром, когда еще темно и освещения уже нет. В Минском районе водитель "пежо" сбила женщину, когда та переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, после осмотра медики отпустили ее домой.
Мозырь
В Мозыре 11-летняя девочка попала под колеса "жигулей". Школьницу увезли с места ДТП в хирургию местной больницы. Почему пожилой водитель не заметил ребенка на дороге, выяснит уже ГАИ. Авария произошла утром накануне, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходу.
Калинковичи
В Калинковичах 20-летний водитель "рено" не заметил на дороге 62-летнюю женщину, которую также увезла машина медиков в больницу для обследования.
Речицкий р-н
В Речицком районе пострадал водитель УАЗ. Авария произошла вечером на трассе М-10. В ГАИ рассказали, что мужчина за рулем машины еще советского автопрома при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В 2008 году в результате взрыва на концерте в честь Дня Независимости пострадали порядка 50 человек
Льготные кредиты под 5 % годовых на 20 лет - 2008-й стал началом решения квартирного вопроса
По итогам года экспорт туруслуг в Беларуси ожидается на уровне 270 млн долларов
Шпаковский: Политика Саакашвили в 2008-м стала спусковым крючком для развязывания войны
В мире
Все
По отмашке из Вашингтона. Армения в любой момент может покинуть ОДКБ
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Есть пострадавшие
В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии. В Минобороны сообщили о цели мероприятий
Действующий президент Грузии вновь отказалась сдать мандат после 29 декабря
Регионы
Все
Происшествия
Все