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Пьяная витебчанка везла 6-летнего сына в детсад и попалась ГАИ

В Витебске нетрезвая мать везла ребенка в детсад - ее остановили сотрудники ГАИ.

Автомобилем Citroen управляла 25-летняя местная жительница. Инспекторы заметили, что автоледи, вероятно, нетрезвая. При этом в салоне был ее 6-летний сын. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения: свыше 1,1 промилле алкоголя.

На женщину составлен административный протокол за нетрезвое вождение. Ей будет назначен штраф в более чем 8 тысяч рублей и лишение прав на 5 лет.

ГАИнарушение закона

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