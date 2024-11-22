Пьяная витебчанка везла 6-летнего сына в детсад и попалась ГАИ

Автомобилем Citroen управляла 25-летняя местная жительница. Инспекторы заметили, что автоледи, вероятно, нетрезвая. При этом в салоне был ее 6-летний сын. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения: свыше 1,1 промилле алкоголя.

На женщину составлен административный протокол за нетрезвое вождение. Ей будет назначен штраф в более чем 8 тысяч рублей и лишение прав на 5 лет.