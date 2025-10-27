3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Работница предприятия в Копыльском районе исправила дату в больничном - возбуждено уголовное дело
В оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД поступило сообщение от специалиста по кадрам одного из сельхозпредприятий, расположенного на территории Копыльского района, о том, что одна из работниц 1983 года рождения, оператор машинного доения, предъявила листок нетрудоспособности, в котором имеются исправления.
Правоохранители изъяли больничный лист и направили в Слуцкий межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.
В ходе исследования судебный эксперт установил, что в представленный листок нетрудоспособности вносились технические изменения. Женщина подчистила некоторые штрихи первоначальной записи даты выхода на работу, а потом дорисовала отдельные элементы.
Инна Финская, замначальника отдела криминалистических учетов УГКСЭ по Минской области:
"В ходе исследования судебным экспертом установлено, что в представленный листок нетрудоспособности вносились технические изменения способом подчистки штрихов первоначальной записи даты выхода на работу с "02.08.2025" с последующей допиской (дорисовкой) ныне читаемой "04.08.2025", а также в целях маскировки проводимых изменений обводки дополнительными штрихами первой цифры "0".
При опросе женщина призналась сотрудниками милиции, что "продлила" себе больничный осознанно, так как накануне употребляла алкогольные напитки и ей было трудно выйти на работу. Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело.
Судебные эксперты напоминают, что подделка документов, в том числе и листка нетрудоспособности, влечет уголовную ответственность.