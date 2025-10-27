Работница предприятия в Копыльском районе исправила дату в больничном - возбуждено уголовное дело

В оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД поступило сообщение от специалиста по кадрам одного из сельхозпредприятий, расположенного на территории Копыльского района, о том, что одна из работниц 1983 года рождения, оператор машинного доения, предъявила листок нетрудоспособности, в котором имеются исправления.

Правоохранители изъяли больничный лист и направили в Слуцкий межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.



В ходе исследования судебный эксперт установил, что в представленный листок нетрудоспособности вносились технические изменения. Женщина подчистила некоторые штрихи первоначальной записи даты выхода на работу, а потом дорисовала отдельные элементы.

Инна Финская, замначальника отдела криминалистических учетов УГКСЭ по Минской области:

"В ходе исследования судебным экспертом установлено, что в представленный листок нетрудоспособности вносились технические изменения способом подчистки штрихов первоначальной записи даты выхода на работу с "02.08.2025" с последующей допиской (дорисовкой) ныне читаемой "04.08.2025", а также в целях маскировки проводимых изменений обводки дополнительными штрихами первой цифры "0".

При опросе женщина призналась сотрудниками милиции, что "продлила" себе больничный осознанно, так как накануне употребляла алкогольные напитки и ей было трудно выйти на работу. Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело.