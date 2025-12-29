3.72 BYN
Российская полиция перекрыла каналы сбыта 12 тонн поддельной икры
Автор:Редакция news.by
Традиционный новогодний деликатес и традиционно контрафакт. 8,5 тыс. банок готовой продукции, 12 тонн поддельной икры. На криминале попались 2 российских бизнесмена. Их небольшой заводик в подмосковных Люберцах, который располагался на цокольном этаже здания, закрыла российская полиция, как и перекрыла каналы сбыта контрафакта. Коммерсанты полгода закупали имитированную икру, расфасовывали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей.
Товар оптовыми партиями реализовывали на рынках Московского региона и в соседних областях под видом натуральной лососевой и икры палтуса. Судя по кадрам оперативной съемки, дельцы не особо беспокоились о качестве своего продукта. Возможно, такой товар встречался и белорусам.