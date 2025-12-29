Российская полиция перекрыла каналы сбыта 12 тонн поддельной икры

Традиционный новогодний деликатес и традиционно контрафакт. 8,5 тыс. банок готовой продукции, 12 тонн поддельной икры. На криминале попались 2 российских бизнесмена. Их небольшой заводик в подмосковных Люберцах, который располагался на цокольном этаже здания, закрыла российская полиция, как и перекрыла каналы сбыта контрафакта. Коммерсанты полгода закупали имитированную икру, расфасовывали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей.