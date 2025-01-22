RU
BY
ENG

3.38 RUB

3.44 USD

3.57 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

-1°
Логотип
ПрезидентОбществоЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

Сбежавший из дома енот оставил без света несколько многоэтажек в Норильске

Сбежавший из дома енот оставил без света несколько многоэтажек в Норильске

Енот пробрался на подстанцию и перегрыз там провода, оставив без света несколько многоэтажек в Норильске.

Пока жители гадали, почему в их домах нет света, спасательные службы нашли причину аварии. Специалисты вскрыли трансформаторную подстанцию и обнаружили там енота, который и перегрыз провода, оставив 5 домов без света.

Зверь шипел и не шел в руки, но его все-таки удалось поймать. Позже выяснилось, что енота зовут Рони и накануне он сбежал из дома. Хозяйка искала его повсюду и была рада узнать, что питомца нашли, пусть и при таких необычных обстоятельствах. 

РоссияЗона Х