Шадров об ударе ВСУ: Атака на мирных граждан - следствие националистической идеологии Украины

Атака на мирное население - не случайность, а сознательное решение ВСУ, за которым стоит националистическая идеология киевского режима. Такое мнение выразил доцент Государственного университета "Дубна" (Россия) Константин Шадров насчет удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми.

Константин Шадров:

"Никто не может и не имеет никакого права в случае какого-либо конфликта атаковать мирных людей, автотранспорт, который не имеет никаких признаков военной принадлежности. И за свои преступления каждый в итоге должен будет ответить полностью, несмотря на то, что сейчас ему кажется, что он безнаказанно может творить то, что он творит".

Нападение на автобус с детьми, по его словам, не является случайностью или ошибкой. "Это целенаправленная политика киевского режима. Она сегодня ориентирована на террор мирного населения, причем и тех, кого они формально считают своими гражданами, якобы на оккупированных территориях, кого они считают чужими. Это полностью соответствует их идеологическим представлениям националистического толка", - заметил эксперт.