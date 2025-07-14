Школьнице из Орши грозит до 15 лет заключения за распространение психотропов

Школьницу из Орши подозревают в сбыте психотропов, ей грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщили в МВД.

По их данным, 16-летнюю девушку задержали в подъезде многоэтажки на окраине города в компании других подростков - все они были под действием алкоголя. Во время разбирательств вскрылось, чем еще занималась юная леди в свободное от учебы время - это и стало основанием для возбуждения уголовного дела.