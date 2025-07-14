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Школьнице из Орши грозит до 15 лет заключения за распространение психотропов
Школьницу из Орши подозревают в сбыте психотропов, ей грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщили в МВД.
По их данным, 16-летнюю девушку задержали в подъезде многоэтажки на окраине города в компании других подростков - все они были под действием алкоголя. Во время разбирательств вскрылось, чем еще занималась юная леди в свободное от учебы время - это и стало основанием для возбуждения уголовного дела.
Иван Короткий, начальник отдела УНиПТЛ УВД Витебской области:
"Жительница Орши на протяжении 2 месяцев работала закладчицей на интернет-магазин по продаже наркотиков. Правоохранителями обнаружено и изъято около 130 граммов особо опасного психотропного вещества Альфа-PVP, предназначенного для дальнейшего распространения на территории области. Из тайников в лесу Оршанского района оперативники изъяли еще 50 граммов опасного вещества мефедрон".