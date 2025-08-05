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СК Беларуси уничтожил около 350 кг изъятого героина
Около 350 кг героина уничтожил СК Беларуси после расследования крупного уголовного дела.
Большая часть уничтоженного дурмана (более 320 кг) была изъята в рамках расследования в отношении 4 иностранцев. Все они участники преступной организации и входящих в нее организованных групп по незаконному обороту крупных партий наркотических средств.
Александр Суходольский, официальный представитель СК Беларуси:
"Проведенным ранее расследованием установлено, что особо опасное наркотическое средство было ввезено в Республику Беларусь под видом поставки соков и газированных напитков из Ирана транзитом через Российскую Федерацию. В дальнейшем опасный груз размещен в одном из складских помещений на территории Минска. Героин был замаскирован в коробках из-под сока. Партия наркотиков была предназначена для дальнейшей поставки в страны Евросоюза и Великобританию, а Беларусь выступала в качестве перевалочного пункта. Указанное уголовное дело находилось в производстве Главного следственного управления".