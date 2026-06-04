СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников в Борисове

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей в Борисове. Статья - нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

Напомним, накануне Генеральная прокуратура инициировала проверку. По уточненным данным, 2 и 3 июня в инфекционное отделение Борисовской ЦРБ с идентичными жалобами и симптомами поступили 30 воспитанников различных учреждений образования города. И это не окончательное число пострадавших.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"Следователями проведены осмотры, допрошены пострадавшие, их родители и сотрудники учреждений образования. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Назначен ряд экспертных исследований. В ходе проведения следственных действий дополнительно установлены 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. В настоящее время Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий".

Сергей Якубель, вриод начальника УВД Миноблисполкома:

"В медиапространстве появилась информация о массовом отравлении детей. Милиция Минской области оперативно отреагировала на поступившие сигналы. В настоящее время сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Реализация продукции, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, прекращена".