"Схема Долиной", "эффект Долиной", "казус Долиной" - Лариса Долина в словаре неологизмов 2025 года

Талантливый человек талантлив во всем. Лариса Долина - в словаре неологизмов 2025 года. Филолог из Российской Академии наук назвал сразу пять словосочетаний, которые пополнят список новых слов XXI века. Это "cхема Долиной", "эффект Долиной", "бабушкина схема", "казус Долиной", "бабушкин вариант" - это применительно к мошеннической схеме с недвижимостью.

Предысторию все мы помним, в конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Но … Адвокат Лурье обратилась в Верховный Суд России, и 16 декабря Полину Лурье признали собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. Вся эта история длилась целый год и создала настоящий правовой прецедент.