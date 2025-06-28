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Следователи работают на месте смертельного ДТП в Минском районе
28 июня под Минском произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге М2 в направлении Национального аэропорта Минск и столкнулся с автомобилем такси Skoda, которое от удара отбросило в дорожное ограждение.
Погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки - 13 и 7 лет. Все они граждане России.
Сергей Бондаренко, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома: "28 июня около пяти утра на 20-м километре автодороги М2 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и Skoda. Водитель Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил попутное столкновение с автомобилем такси Skoda. В салоне такси, помимо водителя, находились двое взрослых и двое детей. Все пассажиры Skoda скончались на месте. Водитель такси с тяжелыми травмами был госпитализирован. Госавтоинспекция продолжает работать в усиленном режиме и принимает самые жесткие меры в отношении грубых нарушителей".
Представитель Госавтоинспекции напомнил, что управление транспортным средством в состоянии опьянения категорически запрещено. "Если вы стали свидетелем того, что за рулем находится человек с признаками опьянения, незамедлительно сообщите об этом по номеру 102. Это может спасти жизни", - напомнил начальник УГАИ УВД Миноблисполкома.
Водитель и пассажир авто Mercedes не пострадали. В крови у 26-летнего водителя обнаружено 1,67 промилле алкоголя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.