Следователи работают на месте смертельного ДТП в Минском районе

28 июня под Минском произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге М2 в направлении Национального аэропорта Минск и столкнулся с автомобилем такси Skoda, которое от удара отбросило в дорожное ограждение.

Погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки - 13 и 7 лет. Все они граждане России.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ab697c9-98c7-4c5c-978f-8c1acf133ea9/conversions/4f170aa3-7d30-480f-9e88-89463ed9c425-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ab697c9-98c7-4c5c-978f-8c1acf133ea9/conversions/4f170aa3-7d30-480f-9e88-89463ed9c425-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ab697c9-98c7-4c5c-978f-8c1acf133ea9/conversions/4f170aa3-7d30-480f-9e88-89463ed9c425-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ab697c9-98c7-4c5c-978f-8c1acf133ea9/conversions/4f170aa3-7d30-480f-9e88-89463ed9c425-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Бондаренко, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома: "28 июня около пяти утра на 20-м километре автодороги М2 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и Skoda. Водитель Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил попутное столкновение с автомобилем такси Skoda. В салоне такси, помимо водителя, находились двое взрослых и двое детей. Все пассажиры Skoda скончались на месте. Водитель такси с тяжелыми травмами был госпитализирован. Госавтоинспекция продолжает работать в усиленном режиме и принимает самые жесткие меры в отношении грубых нарушителей".

Представитель Госавтоинспекции напомнил, что управление транспортным средством в состоянии опьянения категорически запрещено. "Если вы стали свидетелем того, что за рулем находится человек с признаками опьянения, незамедлительно сообщите об этом по номеру 102. Это может спасти жизни", - напомнил начальник УГАИ УВД Миноблисполкома.