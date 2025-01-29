Смертельное ДТП с участием двух фур произошло в Минске

Следователи работают на месте смертельного ДТП в Минске. Две фуры столкнулись сегодня утром в районе 10-го километра внешнего кольца МКАД.

Из-за аварии было затруднено движение со стороны улицы Уборевича в направлении Партизанского проспекта. Шофер одного из большегрузов не успел затормозить перед грузовиком, который ехал спереди, и резко остановился. Также зацепило и легковушку, которая проезжала мимо.