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Смертельное ДТП в Бресте: мотоциклист не справился с управлением
8 июня в Бресте произошло смертельное ДТП. Мотоцикл Kawasaki, которым управлял житель Ивановского района, врезался в металлическое ограждение. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Брестского облисполкома.
"Сегодня около пяти утра на ул. Ковельской 33-летний житель Ивановского района, не имея водительского удостоверения, управляя мотоциклом Kawasaki, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на металлическое ограждение. Мотоциклист и 55-летняя женщина-пассажир погибли", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
В Госавтоинспекции напомнили, что при движении во время обильных осадков водителям следует быть особо осторожными, опасаться потери контроля над транспортным средством, заблаговременно снижать скорость, избегать резких маневров.