Смертельное ДТП в Бресте: мотоциклист не справился с управлением

8 июня в Бресте произошло смертельное ДТП. Мотоцикл Kawasaki, которым управлял житель Ивановского района, врезался в металлическое ограждение. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Брестского облисполкома.

"Сегодня около пяти утра на ул. Ковельской 33-летний житель Ивановского района, не имея водительского удостоверения, управляя мотоциклом Kawasaki, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на металлическое ограждение. Мотоциклист и 55-летняя женщина-пассажир погибли", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.