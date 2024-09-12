СМИ: Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране

Израиль нанес удар по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, находящемуся под управлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в ходе атаки 26 октября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газеты The New York Times (NYT), которая ссылается на новые спутниковые снимки американского оператора Planet Labs.

По данным газеты, в центральном здании Шахруда производят твердотопливные ракетные двигатели. Они используются для массового создания баллистических ракет средней дальности, с помощью которых Иран может наносить удары по Израилю.

КСИР за последние годы разработала собственную программу производства ракет, отдельную от программы Вооруженных сил Ирана, пишет NYT.

Газета также сообщает, что, помимо центра, Израиль уничтожил иранские системы противовоздушной обороны (ПВО), отражавшие атаки для защиты нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также крупного газового месторождения и порта на юге Ирана.

26 октября Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в ответ на "многочисленные непрерывные атаки". В заявлении сил ПВО Ирана в свою очередь говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а системы противовоздушной обороны страны сумели успешно отразить основной удар. Армия Ирана проинформировала, что в результате удара погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих.