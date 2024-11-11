Сморгонские пограничники задержали нарушителя

По чужому паспорту пытался въехать в Беларусь литовец. За попытку незаконного пересечения границы мужчина попал в изолятор, его ждет штраф, а возможно, и уголовная ответственность.

В пункте пропуска "Каменный Лог" при оформлении рейсового автобуса Вильнюс - Минск сморгонские пограничники задержали иностранца. Сложно понять логику мужчины, его поведение и на что он рассчитывал.