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Собака прокусила телефон, что вызвало искру - в пожаре погибла пенсионерка и два питомца

Собака прокусила телефон, что вызвало искру - в пожаре погибла пенсионерка и два питомца

Причины пожаров бывают, порой, непредсказуемыми. К неожиданному итогу, что спровоцировало смертельное возгорание в столичной квартире, пришли эксперты. Виновником ЧП стал домашний питомец. От ожогов и отравления угарным газом погибли пенсионерка и две собаки. В ходе осмотра жилища специалисты нашли и изучили фрагменты мобильного телефона, после чего озвучили свой вердикт.

Как рассказали родственники погибшей, одна из собак имела привычку играть с девайсами. Похоже, и в этот раз питомец взял в зубы телефон, но слишком сильно прокусил, что вызвало искру.

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