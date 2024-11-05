Собаки спасли спящую семью при пожаре в Быховском районе

Собаки спасли своим лаем спящую семью при пожаре в Быховском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

В деревне Седич 27 ноября вечером 60-летний хозяин дома прочистил отопительный котел, а ведро с углями и золой оставил на улице около сарая. Ближе к полуночи семья уснула, а в 4:00 их разбудил громкий и навязчивый лай трех собак, которые ночевали в доме.

Выйдя на кухню, хозяйка увидела в окне огненное зарево: горел сарай, вплотную примыкающий к дому. Глава семьи бросился выгонять со двора автомобиль, а женщина позвонила спасателям, которые не дали уничтожить жилой дом.