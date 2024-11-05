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Собаки спасли спящую семью при пожаре в Быховском районе
Собаки спасли своим лаем спящую семью при пожаре в Быховском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.
В деревне Седич 27 ноября вечером 60-летний хозяин дома прочистил отопительный котел, а ведро с углями и золой оставил на улице около сарая. Ближе к полуночи семья уснула, а в 4:00 их разбудил громкий и навязчивый лай трех собак, которые ночевали в доме.
Выйдя на кухню, хозяйка увидела в окне огненное зарево: горел сарай, вплотную примыкающий к дому. Глава семьи бросился выгонять со двора автомобиль, а женщина позвонила спасателям, которые не дали уничтожить жилой дом.
Пожар начался из-за незатушенных углей, оставленных около сарая. Огнем в сарае уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество.
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