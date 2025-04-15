США нанесли авиаудары по территории Йемена - погибли 58 человек

США нанесли авиаудары по территории Йемена, в результате чего погибли 58 человек, еще 126 пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в Газе в середине января этого года, но после срыва перемирия было заявлено о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предприниматься попытки атаковать объекты на территории Израиля с помощью ракет.