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Столкнулись троллейбус и грузовик, Volkswagen сбил пешехода, под колеса авто попал велосипедист
Минск
Видео ДТП на Ванеева в Минске опубликовали на ресурсах ГАИ. Напомним, на столичном перекрестке накануне столкнулись троллейбус и грузовик. По предварительной информации, водитель рейсового транспорта во время перестроения не убедился в безопасности маневра. Итог - столкновение с попутным грузовым Iveco. Повреждения получили лишь авто, пострадавших нет.
И еще одно ДТП на той же развязке в Минске 9 октября утром. Полосу не поделили грузовик МАЗ и легковушка. Вероятно, Opel при перестроении попал в слепую зону мусоровоза . В ДТП никто не пострадал, лишь транспортные средства получили повреждения.
Ганцевичи
Автоледи на Volkswagen сбила пешехода в Ганцевичах. Инцидент произошел 8 октября вечером. Сообщается, что водитель ехала по улице Октябрьской. По предварительной информации, на перекрестке во время поворота налево она наехала на женщину-пешехода (та шла по переходу на зеленый). Пешеход в больнице.
Мядельский р-н
В Мядельском районе после ДТП помощь понадобилась водителю легковушки. Авария произошла 8 октября вечером вблизи деревни Наносы. Выяснилось, что женщина на Volkswagen во время обгона зацепила попутный Renault. После этого она потеряла контроль над авто, вылетела за пределы проезжей части и столкнулась с деревом. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента достали женщину-водителя. Она госпитализирована.
Жлобинский р-н
В Жлобинском районе под колеса авто попал велосипедист. Как сообщают в ГАИ,
водитель МАЗа с прицепом ехал по автодороге Стрешин - Солоное и сбил 52-летнего велосипедиста. Последний, предварительно, был пьян и ехал по краю проезжей части в попутном направлении. После наезда велосипедист с травмами угодил в больницу.
Жодино
Человек на велосипеде попал под колеса в Жодино. Сообщается, что водитель Toyota сбил 63-летнего местного жителя. Мужчина переезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП пенсионер с повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение.
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