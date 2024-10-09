Столкнулись троллейбус и грузовик, Volkswagen сбил пешехода, под колеса авто попал велосипедист

Минск

Видео ДТП на Ванеева в Минске опубликовали на ресурсах ГАИ. Напомним, на столичном перекрестке накануне столкнулись троллейбус и грузовик. По предварительной информации, водитель рейсового транспорта во время перестроения не убедился в безопасности маневра. Итог - столкновение с попутным грузовым Iveco. Повреждения получили лишь авто, пострадавших нет.

И еще одно ДТП на той же развязке в Минске 9 октября утром. Полосу не поделили грузовик МАЗ и легковушка. Вероятно, Opel при перестроении попал в слепую зону мусоровоза . В ДТП никто не пострадал, лишь транспортные средства получили повреждения.

Ганцевичи

Автоледи на Volkswagen сбила пешехода в Ганцевичах. Инцидент произошел 8 октября вечером. Сообщается, что водитель ехала по улице Октябрьской. По предварительной информации, на перекрестке во время поворота налево она наехала на женщину-пешехода (та шла по переходу на зеленый). Пешеход в больнице.

Мядельский р-н

В Мядельском районе после ДТП помощь понадобилась водителю легковушки. Авария произошла 8 октября вечером вблизи деревни Наносы. Выяснилось, что женщина на Volkswagen во время обгона зацепила попутный Renault. После этого она потеряла контроль над авто, вылетела за пределы проезжей части и столкнулась с деревом. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента достали женщину-водителя. Она госпитализирована.

Жлобинский р-н

В Жлобинском районе под колеса авто попал велосипедист. Как сообщают в ГАИ,

водитель МАЗа с прицепом ехал по автодороге Стрешин - Солоное и сбил 52-летнего велосипедиста. Последний, предварительно, был пьян и ехал по краю проезжей части в попутном направлении. После наезда велосипедист с травмами угодил в больницу.

Жодино