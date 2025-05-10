Торфяной пожар вспыхнул в Кореличском районе

В Кореличском районе спасатели тушат торфяной пожар. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Минприроды рассказало подробности торфяного пожара в Кореличском районе

Как рассказали в ведомстве, накануне очевидец сообщил в МЧС, что около д.Скоричи горит торфяное поле. На месте пожара работают 5 единиц техники МЧС, 15 спасателей, а также трактор местного хозяйства. Для координации действий и оперативного реагирования объявлен сбор районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.