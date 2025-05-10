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Торфяной пожар вспыхнул в Кореличском районе
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В Кореличском районе спасатели тушат торфяной пожар. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Минприроды рассказало подробности торфяного пожара в Кореличском районе
Как рассказали в ведомстве, накануне очевидец сообщил в МЧС, что около д.Скоричи горит торфяное поле. На месте пожара работают 5 единиц техники МЧС, 15 спасателей, а также трактор местного хозяйства. Для координации действий и оперативного реагирования объявлен сбор районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что угрозы жизни и безопасности населения нет. Возгорание на данном этапе локализовано. Огнеборцы продолжают работу на месте до полной ликвидации.