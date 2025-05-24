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Три человека погибли из-за падения полицейского вертолета в Таиланде
Три человека погибли из-за падения полицейского вертолета в Таиландеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c04eb874-2aca-4d96-947b-97d62d3c596f/conversions/9ac808ac-b42f-43c0-935b-f52d0e56c028-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c04eb874-2aca-4d96-947b-97d62d3c596f/conversions/9ac808ac-b42f-43c0-935b-f52d0e56c028-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c04eb874-2aca-4d96-947b-97d62d3c596f/conversions/9ac808ac-b42f-43c0-935b-f52d0e56c028-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c04eb874-2aca-4d96-947b-97d62d3c596f/conversions/9ac808ac-b42f-43c0-935b-f52d0e56c028-xl-___webp_1920.webp 1920w
Три человека погибли в результате падения полицейского вертолета в Таиланде. Инцидент произошел в провинции Прачуапкхирикхан, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Matichon.
По предварительной информации, один человек выпрыгнул с парашютом и таким образом успел спастись. Вертолет упал в лесистой местности и разбился. На опубликованных изданием снимках видны горящие обломки воздушного транспорта.
Очевидцы утверждают, что взрыв был слышен прежде, чем вертолет потерпел крушение. Следствие устанавливает причины авиакатастрофы.