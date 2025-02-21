Три взрыва прогремели в пустых автобусах в пригороде Тель-Авива

Три взрывных устройства были приведены в действие в пустых автобусах в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, еще две бомбы были обнаружены и обезврежены полицейскими в автобусах в Бат-Яме и Холоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N12.

По данным телеканала, к одному из неразорвавшихся взрывных устройств была прикреплена записка с текстом на иврите и арабском, гласящим "месть за Тулькарм". 21 января пресс-служба армии Израиля сообщила, что силовики приступили к проведению масштабной операции в районе крупного города Дженин на севере Западного берега реки Иордан, которая получила название "Железная стена". 27 января военные проинформировали о начале операции в городе Тулькарм также в северной части Западного берега, а 2 февраля оперативные действия были распространены еще на несколько палестинских населенных пунктов в этом районе.

По информации портала Ynet, водители всех автобусов в Израиле получили распоряжение остановиться и проверить наличие в салонах подозрительных объектов. Кроме того, в Бат-Яме было полностью остановлено движение трамваев.

Полиция Израиля 20 февраля сообщила о нескольких взрывах и возгораниях в автобусах на стоянке в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, отметив, что в результате инцидентов никто не пострадал. В ведомстве отметили, что "на месте происшествия работают многочисленные полицейские подразделения", а "обстоятельства инцидентов расследуются". По данным портала Ynet, не исключается возможность теракта.