3.66 BYN
3.09 BYN
3.51 BYN
У белоруски на границе изъяли "Мерседес" стоимостью почти 160 тыс. рублей
Белоруска пыталась ввезти в страну автомобиль из Евросоюза под видом уже зарегистрированного в ЕАЭС. Казалось бы, план продуман до мелочей, но все равно дал сбой.
Польско-белорусскую границу 26-летняя белоруска пересекала на машине через пункт пропуска "Брест". Сотрудники таможни заметили некоторые несоответствия в техпаспорте. Авто на российских номерах фактически было зарегистрировано в Европейском союзе. "Мерседес" 2019 года выпуска стоимостью около 160 тыс. рублей изъят до решения суда.