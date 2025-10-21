Ущерб 170 млн российских рублей - российская полиция рассказала подробности афере по схеме КАСКО

Ущерб 170 млн российских рублей и 12 человек задержаны. Российская полиция рассказала подробности афере по схеме КАСКО. Здесь не только официальный комментарий, но и кадры оперативной съемки - задержания подозреваемых в мошенничестве. Кстати, в этом полиции помогли специалисты страховых компаний.

Организаторами криминальной схемы - трое жителей Мурманской области и двое петербуржцев. Они подбирали собственников автомобилей и водителей, распределяя между ними роли. Важно, что машины были застрахованы на крупные суммы по схеме КАСКО.

"В результате водители-соучастники просто съезжали с дороги и врезались в деревья. Эвакуацию машин обеспечивали пособники, владеющие специализированной техникой. В дальнейшем в страховые организации предоставлялись подложные сведения о повреждениях и участниках ДТП. Это позволяло незаконно получать крупные денежные компенсации, сопоставимые со стоимостью самого автомобиля. В рамках расследования установлены связанные с авариями эпизоды на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей".