Ущерб 170 млн российских рублей - российская полиция рассказала подробности афере по схеме КАСКО
Ущерб 170 млн российских рублей и 12 человек задержаны. Российская полиция рассказала подробности афере по схеме КАСКО. Здесь не только официальный комментарий, но и кадры оперативной съемки - задержания подозреваемых в мошенничестве. Кстати, в этом полиции помогли специалисты страховых компаний.
Организаторами криминальной схемы - трое жителей Мурманской области и двое петербуржцев. Они подбирали собственников автомобилей и водителей, распределяя между ними роли. Важно, что машины были застрахованы на крупные суммы по схеме КАСКО.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России:
"В результате водители-соучастники просто съезжали с дороги и врезались в деревья. Эвакуацию машин обеспечивали пособники, владеющие специализированной техникой. В дальнейшем в страховые организации предоставлялись подложные сведения о повреждениях и участниках ДТП. Это позволяло незаконно получать крупные денежные компенсации, сопоставимые со стоимостью самого автомобиля. В рамках расследования установлены связанные с авариями эпизоды на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей".
Официальный представитель МВД России отметила, что в результате страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 170 млн рублей. "В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты 35 автомобилей, которые могли использоваться при инсценировках ДТП, средства связи, документация, денежные средства и другие предметы", - рассказала она.