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В аэропорту Денвера загорелся самолет American Airlines

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Пассажиры рейса American Airlines были вынуждены эвакуироваться после возгорания самолета в аэропорту Денвера (штат Колорадо). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox News.

Инцидент произошел 13 марта. Причины возгорания и информация о возможных пострадавших пока не уточняются. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как пассажиры покидают самолет через аварийные выходы на крыло.

Представители аэропорта и авиакомпании пока не предоставили официальных комментариев. Спасательные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий инцидента.

СШАсамолет