В Андорре лыжник оказался в эпицентре схода снега

Впечатляющая прогулка с собакой по Пиренеям получилась у туриста в Андорре. Во время спуска лыжник оказался в эпицентре схода снега. Небольшая лавина понесла туриста вниз, оставив его четырехлапого спутника на спокойной части заснеженного склона.

Впрочем, собака и в такой экстремальный момент не бросила хозяина и бесстрашно бросилась ему на помощь. Никто не пострадал, но регистратор на костюме у туриста снял впечатляющие кадры.