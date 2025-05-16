В Башкортостане прогремел взрыв на предприятии "Свеча"

В Салавате (Башкортостан) прогремел взрыв на территории предприятия "Свеча", информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате взрыва есть пострадавшие, а также разрушения на площади. Под завалами находится человек.

"В 7:49 по системе ЦОВ-112 поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптико-механический завод" на предприятии ООО "Свеча" здания размерами 108 на 40, предварительно, под завалами человек. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось разрушение на площади 30 на 30 м. К сожалению, имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Позже в ГУ МЧС сообщили, что трех человек экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Вместе с тем отметили, что "в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением". Сообщается, что пожару присвоен второй ранг сложности.