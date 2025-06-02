В Беларуси перекрыт канал поставки психотропов: изъято более 4 кг альфа-PVP

Как стало известно, он выполнял задание кураторов виртуального наркошопа. Мужчину взяли с поличным. Его задержание - это совместная разработка оперативников наркоконтроля и специалистов Витебской таможни. По их данным, с собой у фигуранта было больше 4 кг психотропа альфа-PVP. Возбуждено уголовное дело.

"Наркокурьера установили в рамках проведения субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ "Канал-Горный форпост". У уроженца г. Гомеля изъято более 4 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, который он приобрел в России и намеревался распространить на территории Беларуси. Его задача заключалась в разделении на дозы крупных партий запрещенных веществ и создании тайников с закладками, координаты которых были известны конечным наркополучателям. На момент задержания наркокурьера часть психотропа была уже разделена на 1200 доз различного объема. Также проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 328-1 УК Республики Беларусь по факту незаконного перемещения через границу психотропных веществ".