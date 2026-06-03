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В Беларуси пресечена преступная схема по перемещению в ЕС товаров военного назначения
Белорусские таможенники и пограничники раскрыли преступную схему, по которой товары военного назначения, замаскированные под гражданскую технику, вывозили в ЕС.
В Беларуси комплектующие для танков Т-72-Б и БМП из России переделывали под китайские двигатели и вывозили в страны Евросоюза. К этому причастны четыре белоруса, имена других подельников устанавливаются.
Александр Хвисевич, начальник оперативной таможни:
"В Минске с товаров вооружения сбивались шильды, осуществлялась перекраска и наносилась китайская маркировка. Таким образом двигателям придавался вид техники гражданского назначения. При попытке вывоза партии товаров в страны Евросоюза оперативной таможней задержаны два тягача с полуприцепами, в которых перевозилось 24 подобных двигателя. Оперативной таможней возбуждено два уголовных дела в отношении группы лиц по предварительному сговору по ч. 2 ст. 333-1 УК Республики Беларусь. Максимальное наказание за данные преступления предусматривается в виде 10 лет лишения свободы".
Предстоит установить, как махинаторы вывозили из России военную технику, где искали покупателей для китайских двигателей в Европе. Известно, что всего по уголовным делам изъято 200 составных частей вооружения. Проведено 22 обыска, при которых были найдены те самые комплектующие для Т-72-Б, машин пехоты и десанта, а также порядка 100 тыс. долларов наличными.