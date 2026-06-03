В Беларуси пресечена преступная схема по перемещению в ЕС товаров военного назначения

Белорусские таможенники и пограничники раскрыли преступную схему, по которой товары военного назначения, замаскированные под гражданскую технику, вывозили в ЕС.

В Беларуси комплектующие для танков Т-72-Б и БМП из России переделывали под китайские двигатели и вывозили в страны Евросоюза. К этому причастны четыре белоруса, имена других подельников устанавливаются.

Александр Хвисевич, начальник оперативной таможни:

"В Минске с товаров вооружения сбивались шильды, осуществлялась перекраска и наносилась китайская маркировка. Таким образом двигателям придавался вид техники гражданского назначения. При попытке вывоза партии товаров в страны Евросоюза оперативной таможней задержаны два тягача с полуприцепами, в которых перевозилось 24 подобных двигателя. Оперативной таможней возбуждено два уголовных дела в отношении группы лиц по предварительному сговору по ч. 2 ст. 333-1 УК Республики Беларусь. Максимальное наказание за данные преступления предусматривается в виде 10 лет лишения свободы".