В Боливии объявлен режим ЧС из-за накрывших страну сильнейших наводнений

Власти Боливии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за накрывших страну сильнейших наводнений. Об этом решении объявил президент страны Луис Арсе, пишет БЕЛТА со ссылкой на агентство Reuters.

"Стихийные бедствия вынуждают объявить чрезвычайную ситуацию в стране. Сегодня мы опубликовали соответствующий указ, который ускорит работу всех вовлеченных в борьбу с нанесенным ущербом", - сказал президент Боливии.

Арсе также сообщил, что с ноября 2024 года из-за последствий стихии в стране погиб 51 человек, пропавшими без вести числятся 8 человек. Пострадали также более 370 тыс. семей, переехать пришлось более чем 100 тыс. граждан.

По его словам, серьезный материальный ущерб был причинен 209 городам в 9 регионах страны, уничтожены более 800 домов. Для борьбы с последствиями стихии привлекли свыше 4 тыс. человек. В затронутые стихией районы уже доставлены 234 т гуманитарной помощи.

На прошлой неделе Сенат Боливии одобрил выделение 75 млн долларов от Латиноамериканского и Карибского банка развития для ликвидации последствий наводнения.