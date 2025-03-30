В Боснии и Герцеговине из-за разлива реки Саны подтоплены 800 зданий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, начальник городского отдела гражданской защиты Мирослав Крнета заявил о том, что в городе Приедор на северо-западе Республики Сербской Боснии и Герцеговины из-за разлива реки Саны подтоплены предварительно 800 зданий, эвакуированы 145 человек.