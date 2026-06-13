В Бразилии при прыжке с экстремального аттракциона погибла 21-летняя девушка

Трагедия произошла на аттракционе в Бразилии. 21-летняя девушка погибла после того, как на нее забыли надеть страховочный трос для роупджампинга. Инцидент произошел 13 июня в штате Сан-Паулу.

Кадры чудовищной халатности распространяются в соцсетях. В момент прыжка на девушке был надет только защитный шлем, а снаряжение полностью отсутствовало. В таком виде ее сбросили в 40-метровое ущелье.