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В Бразилии при прыжке с экстремального аттракциона погибла 21-летняя девушка
Автор:Редакция news.by
Трагедия произошла на аттракционе в Бразилии. 21-летняя девушка погибла после того, как на нее забыли надеть страховочный трос для роупджампинга. Инцидент произошел 13 июня в штате Сан-Паулу.
Кадры чудовищной халатности распространяются в соцсетях. В момент прыжка на девушке был надет только защитный шлем, а снаряжение полностью отсутствовало. В таком виде ее сбросили в 40-метровое ущелье.
Сразу после падения некоторые сотрудники фирмы попытались скрыться в близлежащем лесу. Для их задержания пришлось задействовать полицейский вертолет.