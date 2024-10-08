В Бресте необычный нарушитель собрал на дороге целую колонну автомобилей

Необычный нарушитель на дороге обнаружился в Бресте. Короткий ролик с ним был снят из окна проезжающего мимо авто.

На кадрах видно, как лебедь собрал и неторопливо ведет за собой колонну из автобуса и машин.



Объехать белокрылого было невозможно из-за нехватки места, а потому водителям ничего не оставалось, как медленно следовать за птицей.



Чем закончилась история - не уточняется, но нужно отдать должное терпению брестских автомобилистов.