В Чехии из-за взрыва газового баллона в ресторане погибли 6 человек

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В Чехии при взрыве газового баллона в ресторане погибли 6 человек, еще 8 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

ЧП случилось вечером 11 января в городе Мост на северо-западе страны. По сообщениям пожарной службы, в здании ресторана взорвался баллон с пропан-бутановой смесью, пишет БЕЛТА.