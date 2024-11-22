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В Чехии из-за взрыва газового баллона в ресторане погибли 6 человек
В Чехии при взрыве газового баллона в ресторане погибли 6 человек, еще 8 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
ЧП случилось вечером 11 января в городе Мост на северо-западе страны. По сообщениям пожарной службы, в здании ресторана взорвался баллон с пропан-бутановой смесью, пишет БЕЛТА.
После произошедшего в целях безопасности власти эвакуировали из близлежащих зданий около 30 человек.
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