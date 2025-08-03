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В деревне Юшковичи Барановичского района утонул 7-летний мальчик
Автор:Дмитрий Лобейко
ЧП в Барановичском районе в деревне Юшковичи утонул ребенок. Предварительно установлено, что отец взял 7-летнего мальчика с собой на территорию предприятия. Оставшись без присмотра, ребенок упал в открытый технический колодец.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи еще раз настоятельно рекомендует ограждать детей от опасных мест, где отсутствие присмотра взрослых может обернуться трагедией.