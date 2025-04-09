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В Дмитрове ребенок погиб после нападения подростка с ножом

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Подросток 14 лет в Дмитрове с ножом напал на мальчика, который позже погиб от ножевых ранений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

"9 апреля днем у жилого дома, расположенного в поселке Некрасовский микрорайона Трудовая Дмитровского городского округа, 14-летний подросток в ходе конфликта напал на школьника, причинив ему ножевое ранение, от которого ребенок скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Врачи оказывали ребенку помощь, но спасти его не удалось. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов для установления всех обстоятельств случившегося.

Россиянападение с ножом