В Дмитрове ребенок погиб после нападения подростка с ножом

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Подросток 14 лет в Дмитрове с ножом напал на мальчика, который позже погиб от ножевых ранений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

"9 апреля днем у жилого дома, расположенного в поселке Некрасовский микрорайона Трудовая Дмитровского городского округа, 14-летний подросток в ходе конфликта напал на школьника, причинив ему ножевое ранение, от которого ребенок скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).