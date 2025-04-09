3.65 BYN
3.15 BYN
3.43 BYN
В Дмитрове ребенок погиб после нападения подростка с ножом
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8840d77b-badf-4e2e-b88f-3390099307a0/conversions/f403a02f-2282-4e8d-804b-349ed2f497b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8840d77b-badf-4e2e-b88f-3390099307a0/conversions/f403a02f-2282-4e8d-804b-349ed2f497b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8840d77b-badf-4e2e-b88f-3390099307a0/conversions/f403a02f-2282-4e8d-804b-349ed2f497b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8840d77b-badf-4e2e-b88f-3390099307a0/conversions/f403a02f-2282-4e8d-804b-349ed2f497b0-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byТакую ситуацию спровоцировал конфликт
Подросток 14 лет в Дмитрове с ножом напал на мальчика, который позже погиб от ножевых ранений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.
"9 апреля днем у жилого дома, расположенного в поселке Некрасовский микрорайона Трудовая Дмитровского городского округа, 14-летний подросток в ходе конфликта напал на школьника, причинив ему ножевое ранение, от которого ребенок скончался", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
Врачи оказывали ребенку помощь, но спасти его не удалось. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов для установления всех обстоятельств случившегося.