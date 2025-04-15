В Эстонии в аварии с БТР серьезно пострадали 7 солдат

На учениях в Эстонии произошло ЧП. На центральном полигоне сил обороны заблудился один из новобранцев. Он "сознательно отделился от своей группы". Его пришлось искать ночью в лесу.

Для этого солдата все закончилось хорошо, его нашли с переохлаждением, а вот его сослуживцам повезло меньше. Бронемашина, которую использовали для перевозки призывников и поисков потеряшки, съехала в кювет. Пострадали 7 солдат, 4 в больнице. Предположительно, причиной аварии стал недостаток сна водителя из-за ночных поисков.