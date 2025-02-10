В Гомеле при пожаре в квартире погиб мужчина, а его 8 соседей пришлось эвакуировать

В Гомеле при пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Трагедия случилась 12 февраля. Около 11:00 спасателям поступило сообщение о пожаре квартиры в одной из многоэтажек по ул. Головачева областного центра. К прибытию спасателей из окна пятого этажа шел дым. При проведении разведки на полу в не горевшей комнате работник МЧС обнаружили хозяина 1973 года рождения. Мужчину вынесли на чистый воздух. Работники скорой медпомощи констатировали его смерть. "Из смежных квартир и квартир, расположенных на вышележащих этажах, с помощью масок для спасаемых эвакуировали восемь человек", - рассказали в областном управлении МЧС.