В Гродно выявили гараж с метеозондами и мастерскую для производства дронов

При обыске в гараже у жителя Гродно 4 августа обнаружено и изъято 10 метеозондов, 10 GPS-трекеров, фотоловушки и мобильные телефоны. В дальнейшем правоохранители установили личность еще одного гражданина Беларуси, причастного к противоправной деятельности. В одном из сервисных центров Гродно мужчина нелегально изготавливал БПЛА. Во время обыска обнаружено и изъято 8 беспилотников, находящихся на стадии сборки, GPS-трекеры, пульты управления и иные комплектующие для изготовления и ремонта дронов.