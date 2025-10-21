Вкус испорчен, репутация подмочена. В Грузии задержали "фальшивоконфетчиков". Следственная служба Минфина арестовала двух человек, которые подделывали конфеты Raffaello и Kinder, а также кофе Jacobs Monarch и Carte Noire. Цех нашли в небольшой подсобке в Тбилиси. Причем Kinder был и вовсе просроченным. Где продавалась продукция, пока неизвестно. Всего у задержанных изъяли более 12 тыс. упаковок конфет и кофе.