В Индии обрушилась сцена на религиозном празднике: есть погибшие и раненые

Из-за обрушения временной сцены на религиозном празднике в центральном штате Уттар-Прадеш 6 человек погибли, более 50 получили ранения. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.

По его данным, изготовленная из бамбука платформа была установлена около одного из храмов. На нее взобрались сотни верующих, после чего конструкция рухнула под тяжестью людей. На месте инцидента началась паника, пишет ТАСС.