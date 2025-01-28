RU
BY
ENG

3.44 RUB

3.41 USD

3.58 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

В Индии обрушилась сцена на религиозном празднике: есть погибшие и раненые

Изображение
Скриншот видео ViralPress

Из-за обрушения временной сцены на религиозном празднике в центральном штате Уттар-Прадеш 6 человек погибли, более 50 получили ранения. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.

По его данным, изготовленная из бамбука платформа была установлена около одного из храмов. На нее взобрались сотни верующих, после чего конструкция рухнула под тяжестью людей. На месте инцидента началась паника, пишет ТАСС.

Среди пострадавших есть полицейские.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьонатх распорядился провести расследование происшествия. Пострадавшие доставлены в больницы.

Индия