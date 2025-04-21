В индийской Калькутте при пожаре в отеле погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли во вторник ночью в результате разрушительного пожара в отеле в провинции Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.

Пожар произошел в отеле недалеко от района Фалпатти Мачхуа в центральной части Калькутты, административного центра Западной Бенгалии.

"Этот пожар унес жизни 14 человек, их тела были найдены, - сообщил журналистам высокопоставленный представитель полиции Калькутты Манодж Кумар Верма. - Несколько человек были спасены спасателями".

По его словам, пожар был взят под контроль, но на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные операции.