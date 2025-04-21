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В индийской Калькутте при пожаре в отеле погибли 14 человек
В индийской Калькутте при пожаре в отеле погибли 14 человекnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-xl-___webp_1920.webp 1920w
По меньшей мере 14 человек погибли во вторник ночью в результате разрушительного пожара в отеле в провинции Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.
Пожар произошел в отеле недалеко от района Фалпатти Мачхуа в центральной части Калькутты, административного центра Западной Бенгалии.
"Этот пожар унес жизни 14 человек, их тела были найдены, - сообщил журналистам высокопоставленный представитель полиции Калькутты Манодж Кумар Верма. - Несколько человек были спасены спасателями".
По его словам, пожар был взят под контроль, но на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные операции.
Причины пожара устанавливаются. Согласно некоторым сообщениям, он начался с кухонной зоны после утечки газа.