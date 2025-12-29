3.72 BYN
2.91 BYN
3.44 BYN
В Китае водитель четыре часа не мог остановить авто, которое мчалось на скорости 115 км/ч
Автор:Редакция news.by
В Китае в одной из машин заклинило кнопку круиз-контроля. Из-за этого водитель 4 часа не мог остановить авто, которое мчалось на скорости 115 км/ч, при этом тормоза и ручник не работали.
За это время водитель проехал около 500 км в сопровождении полиции. Остановить авто удалось только после того, как в баке закончилось топливо.
Сообщается, что производитель признал проблему, вернул деньги за авто и выплатил компенсацию.