В Китае водитель четыре часа не мог остановить авто, которое мчалось на скорости 115 км/ч

В Китае в одной из машин заклинило кнопку круиз-контроля. Из-за этого водитель 4 часа не мог остановить авто, которое мчалось на скорости 115 км/ч, при этом тормоза и ручник не работали.

За это время водитель проехал около 500 км в сопровождении полиции. Остановить авто удалось только после того, как в баке закончилось топливо.